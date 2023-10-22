الاقتصاد

وزير صيني: نسعى إلى تعزيز التعاون مع دول الخليج في مختلف المجالات

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وكالات - بكين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو اليوم الأحد إن الصين تسعى إلى تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز مع دول الخليج فضلا عن التطلع إلى آفاق التعاون في الصناعات المرتبطة بمركبات الطاقة الصديقة للبيئة مثل البطاريات الكهربائية ووحدات الشحن الذكية.

وذكرت وزارة التجارة في بيان إن وانغ دعا خلال اجتماع مع مسؤولين من في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين إلى مزيد من التعاون الصناعي لتعزيز سلاسة واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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