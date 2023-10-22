شكرا لقرائتكم خبر عن وزير صيني: نسعى إلى تعزيز التعاون مع دول الخليج في مختلف المجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو اليوم الأحد إن الصين تسعى إلى تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز مع دول الخليج فضلا عن التطلع إلى آفاق التعاون في الصناعات المرتبطة بمركبات الطاقة الصديقة للبيئة مثل البطاريات الكهربائية ووحدات الشحن الذكية.

وذكرت وزارة التجارة في بيان إن وانغ دعا خلال اجتماع مع مسؤولين من مجلس التعاون الخليجي في مدينة قوانغتشو بجنوب الصين إلى مزيد من التعاون الصناعي لتعزيز سلاسة واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد.

