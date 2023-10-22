شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير لمجلس الدولة الصيني: النظام المالي سيستمر في تحسين قدرته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد تقرير لمجلس الدولة الصيني بأن النظام المالي سوف يستمر في تحسين قدرته على خدمة الاقتصاد الحقيقي.

وذكرت صحيفة تشاينا ديلي الصينية أنه تم تقديم التقرير بشأن العمل المالي أمس السبت للنواب من أجل المشاورة خلال الدورة الحالية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

وجاء في التقرير أنه منذ الربع الرابع لعام 2022، نفذ النظام المالية بدقة وفعالية سياسة نقدية حكيمة، كما قدم دعما أقوى للاقتصاد الحقيقي وعمل على ضمان عمل سلس للسوق المالي.

وأظهرت البيانات أن القروض المقومة بعملة اليوان الصينية ارتفعت بواقع 19.75 تريليون يوان (2.75 تريليون دولار) خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، بزيادة مقدارها 1.58 تريليون يوان على أساس سنوي.

وأشار التقرير إلى أن النظام المالي سوف يعمل على تحفيز قوى دافعة جديدة للنمو وتوفير دعم مالي مستقر لطلب المستهلكين وتعزيز الخدمات المالية للشركات الخاصة.