شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع خبراء الدول العربية حول "معالجة الأغذية بالإشعاع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية صباح اليوم ، اجتماع الخبراء للدول العربية حول " وضع النظم التشريعية والمواصفات القياسية الموحدة الخاصة بمعالجة الأغذية بالإشعاع" والذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

وأوضحت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مواجهة العالم العربي لعجزاً كبيراً في انتاج الأغذية الصحية بالإضافة إلى عدم الإستقرار والكثير من التأثيرات نتيجة تغير المناخ وتشير توقعات منظمة الفاو زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في المنطقة العربية لنحو 75 مليون نسمة، كما تشير الاحصاءات بأن الفجوة الغذائية قد بلغت حوالي 37,9 مليار دولار عام 2021، هذا بالإضافة إلى الكمية الكبيرة من الفقد في الغذاء والمحاصيل الزراعية بسبب تلف وفساد الأغذية وعدم كفاءة وسائل الحفظ بصورة تجارية. لذا يظهر أهمية استخدام تقنية الاشعاع المؤين في حفظ الأغذية بهدف تقليل الفاقد من الغذاء والمحاصيل بالإضافة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدول العربية.

ويشمل اجتماع الخبراء عرض تقرير وطني من الخبراء المشاركون عن وضع تقنية معالجة الأغذية بالإشعاع في بلادهم، حيث يشمل كل تقرير: تحديد موقف وانواع وحدات التشعيع سواءاً البحثية، أو نصف الصناعية، أو الصناعية، تحديد التشريعات والمواصفات القياسية المنظمة لتطبيق تقنية حفظ الأغذية بالإشعاع، موقف البحوث العلمية ذات الصلة وأنواع الأغذية التي تم تناولها بالبحوث، كميات وحجم الانتاج وكميات الأغذية التي يتم معالجتها وحفظها بالإشعاع، مدى امكانية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات وحدات تشعيع الأغذية، وختاماً، دور التوعية المجتمعية ومدى تقبل المستهلك العربي للأغذية المعالجة بالإشعاع.

ويشارك بالاجتماع خبراء من الأردن، موريتانيا، سوريا، العراق، البحرين، تونس، اليمن بالإضافة إلى مصر.