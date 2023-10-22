شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 صفقات أراض في دبي منذ بداية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

1- جاءت الصفقة الأكبر لبيع أرض من حيث القيمة والمساحة منذ بداية العام الحالي في منطقة «مقطرة» وهي أرض للغرض السكني بقيمة 3.87 مليار درهم على مساحة 203.1 مليون قدم مربعة بواقع 19 درهماً للقدم الواحدة.

2- وفي المرتبة الثانية، جاءت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني أيضاً في منطقة مقطرة بقيمة 1.83 مليار درهم، مساحتها 2.75 مليون قدم مربعة، بسعر 666.2 درهم للقدم.

3- وجاءت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة «الصفوح الثانية» في المرتبة الثالثة بقيمة 630.8 مليون درهم، بمساحة 33.108 مليون قدم مربعة بسعر 19.05 درهم للقدم الواحدة.

4- وأظهر الرصد، أن صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة الخليج التجاري جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة 456.25 مليون درهم بمساحة تبلغ 56.937 ألف قدم، بسعر 8013 درهماً للقدم.

5- وفي المرتبة الخامسة، جاءت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة الوصل بقيمة 397 مليون درهم، لمساحة نحو 76.75 ألف قدم، بسعر 5173 درهماً للقدم.

6- وفي المرتبة السادسة، حلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني في منطقة «قناة دبي المائية» بقيمة إجمالية 368.73 مليون درهم، بمساحة 100 ألف قدم مربعة، بواقع 3682 درهماً للقدم الواحدة.

7- وحلت صفقة بيع أرض للغرض التجاري في منطقة «عود ميثا» في المرتبة السابعة بقيمة 350 مليون درهم، لمساحة نحو 331.79 ألف قدم مربعة، بواقع 1054 درهماً.

8- وفي المرتبة الثامنة، حلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني في «وداي الصفا 7» بقيمة 285 مليون درهم، بمساحة 1.654 مليون قدم مربعة، بواقع 172.2 درهم للقدم الواحدة.

9- وفي المرتبة التاسعة حلت صفقة بيع قطعة أرض في منطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 276 مليون درهم، لمساحة تبلغ 25 ألف قدم مربعة، بواقع 11.039 ألف درهم للقدم.

10- وعاشراً، حلت صفقة بيع قطعة أرض للغرض السكني في منطقة برج خليفة بقيمة 174.56 مليون درهم، لمساحة 51.439 ألف قدم بواقع 3393 درهماً للقدم الواحدة.

زخم قوي

وقال الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن ارتفاع قيم الصفقات العقارية لاسيما الأراضي يعكس حالة الزخم القوي داخل سوق دبي العقاري.

وأضاف الزرعوني، أن دبي شهدت تدفقاً كبيراً من الأثرياء الأجانب الطامحين إلى الاستقرار والاستثمار في الأنشطة التجارية في الإمارة، لاسيما قطاع العقارات المزدهر الذي يحقق أرباحاً قياسية، وسهولة في البيع والشراء، مع نضج السوق ووصولها إلى أفضل المعايير العالمية.

وأكد أن انتعاش مبيعات الأراضي يعكس سعي المطورين لاقتناء أفضل الأراضي تمهيداً لإطلاق مشروعات عقارية وتجارية تواكب بها الطلب المتجدد داخل السوق.

وأوضح الزرعوني، أن الرصد لمبيعات الأراضي حدد عدة أسباب وراء بيع الأراضي في دبي والتي يتركز أغلبها في رغبة المستثمرين في شراء أرض للغرض الاستثماري، وتحقيق عوائد مرتفعة مع استمرار ارتفاع الأسعار في السوق، أو رغبة المطورين في إطلاق مشاريع جديدة في أفضل المناطق، أو العملاء الصغار الذين يرغبون في بناء منازلهم والإشراف على جميع مراحل البناء.

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”رصدت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أكبر 10 صفقات لبيع الأراضي في سوق دبي العقاري منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بقيمة إجمالية 8.6 مليار درهم.بحسب الرصد الذي جاء استناداً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي: