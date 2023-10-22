شكرا لقرائتكم خبر عن «أوكتيف» تفتتح مقرها في مركز دبي المالي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «أوكتيف لإدارة الأصول» Octave Asset Management (OAM)، إحدى الشركات البارزة المتخصصة في مجال الاستشارات الاستثمارية، عن تأسيس مقرها الجديد في دبي بصفة رسمية بعد حصولها على ترخيص «سلطة دبي للخدمات المالية» لمزاولة نشاطها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الإمارات عموماً ودبي بشكل خاص تدفقاً متزايداً للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية الطامحين للاستثمار والاستقرار في الدولة. وفي ظل التزامها الراسخ بالاستثمارات المستندة إلى القيمة، تهدف «أوكتيف لإدارة الأصول» لوضع معيار جديد لإدارة الثروات التي تركز على العملاء.

وتقدم وتستهدف الشركة باقة واسعة من الحلول الاستثمارية المصممة بعناية لتلبية الاحتياجات والتطلعات الفريدة لعملائها. وتشمل هذه الخيارات الأصول التقليدية مثل الأسهم والسندات وصناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار المشترك، إلى جانب الأصول غير التقليدية كالأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، والمنتجات المهيكلة، وحتى الاستحواذ على الأعمال الفنية. وعلاوة على ذلك، تقدم «أوكتيف لإدارة الأصول» خدمة المحافظ الخاصة، التي تدير من خلالها صناديق داخلية مخصصة على نحو يتوافق مع أنماط المخاطر الخاصة وأهداف عملائها.

وبالإضافة إلى هذه العروض، تتعاون «أوكتيف لإدارة الأصول» مع شركاء مرموقين لطرح صندوق استثمار عقاري خاص حصري، لمنح العملاء إمكانية الوصول إلى فرص حصرية للاستثمار العقاري.

وفي الوقت الحاضر، تستهدف «أوكتيف» إدارة أصول تتجاوز قيمتها مليار دولار بحلول عام 2024، إضافة إلى العمل عبر 7 أسواق مختلفة انطلاقاً من الإمارات، لترسيخ مكانتها شركة رائدة في مجال توفير الخدمات لشريحة المستثمرين الشرق أوسطيين. الإمارات.

وقال أهيل منصور، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي الاستثماري للشركة: «في ظل استمرارية ارتفاع الطلب من جانب أسواق الشرق الأوسط، يسعدنا في «أوكتيف لإدارة الأصول» أن نبدأ عملياتنا أطلقت الشركة عملياتها رسمياً في دبي بصفة رسمية. تكمن قوتنا المتفردة في المزج بين الخبرة واسعة النطاق، والمنظور العالمي، والقياسات القوية في إدارة المخاطر التي ستلقى استحساناً كبيراً لدى الأفراد ذوي الثروات الشخصية الفائقة في الإمارات، والتي تُعد بمثابة محوراً للأسواق العالمية. إننا نترقب بشغف تأسيس كيان يقصده عملاؤنا قادمين إلينا باعتبارنا مستشارين موثوقين في خدمات إدارة للاستتفادة من زخم الثروات الشخصية والحفاظ عليها والحلول المُفصلّة خصيصاً حسب ظروف واحتياجات كل عميل لتخطيط التركات والميراث. لقد استقطبت الإمارات خلال العام الماضي وحده 4500 مليونير جديد، ومن المتوقّع استمرار هذا الاتجاه. وعليه، فتوجهنا صوب الإمارات في هذا التوقيت تحديداً لم يكن ليأتِ في توقيت أفضل من ذلك».

وأضاف محمد جافيد، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى في «أوكتيف لإدارة الأصول»: «يتواجد في دولة الإمارات بوجود عدد 45 ملياردير على أرضها مليارديراً حالياً، حيث تُقدّر تقدّر القيمة الإجمالية لثرواتهم الشخصية بنحو 181 مليار دولار. وتشير هذه الأرقام إلى اتجاه تصاعدي وشيك نعتزم الاستفادة منه لصالح عملائنا. دولار ومن خلال شبكتنا القوية، وحلولنا الاستثمارية المبتكرة، وإمكانياتنا الرقمية ذات المستوى العالمي، فإننا مهيئون جيداً لدعم عملائنا في منطقة الشرق الأوسط في الوصول إلى هذه الفرص المتاحة للنمو».

وتتمحور الفلسفة الاستثمارية التي تتبناها «أوكتيف لإدارة الأصول» على الشفافية، والمُساءلة، والنزاهة. إن عملية انتقاء الاستثمارات المحكومة بقواعد التي تنتهجها الشركة، مدعومةً بالنظم والضوابط الصارمة، تعمل على ضمان بقاء مصالح العملاء في مقدمة اهتماماتنا بصفة دائمة، مع التزام مشدّد بمنح الأولوية لعائداتهم.