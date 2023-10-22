شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي للأسهم الخليجية في بداية الأسبوع.. بقيادة السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تراجعت أغلبية الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، في جلسة بداية الأسبوع. وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس 1.49% الى 10496.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.29 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 150.80 مليون سهم.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 2.02% إلى مستوى 23356.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22.84 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.14 مليون سهم.

الكويت

تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت 0.45% إلى 6707.42 نقاط، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 115 مليون سهم عبر 8419 صفقة نقدية بقيمة 31.17 مليون دينار كويتي.

وفي البحرين، تراجع مؤشر البحرين العام 0.03% الى مستوى 1944.17 نقطة، عبر تداول 1.46 مليون سهم، بقيمة 231,110 دينار بحريني. كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي 0.45% إلى 723.01 نقطة. وتراجع مؤشر ⁧‫بورصة قطر‬⁩ 0.86% إلى 9,717 نقطة. وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 494 مليون ريال.

وفي سلطنة عمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.88% الى 4640.10 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 27.91 مليون ريال عماني من خلال تداول 107.58 مليون سهم.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» 2.37% ليغلق عند مستوى 22128.49 نقطة.