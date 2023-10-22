شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 1.5% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي تاسي تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.5%، ليصل إلى 10496 نقطة، وبتداولات بلغت 3.293 مليار ريال.

وأظهرت بيانات تداول: إن كمية الأسهم المتداولة بلغت نحو 150.800 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.969 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 191 شركة

انخفضت أسهم 191 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما ارتفعت 28، من بين 231 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات ثمار، والتطويرية الغذائية، والإنماء طوكيو، وزين السعودية، وأنابيب الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات كابلات الرياض، والبلاد، وفيبكو، والزامل للصناعة، والدوائية الأكثر انخفاضا.

تراجع مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية نمو على تراجع بنسبة 2.02%، عند مستوى 23356 نقطة، وبتداولات بلغت 22.849 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.147 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 51.607 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 33 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 14، من بين 70 شركة مدرجة في السوق الموازية.