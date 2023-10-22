شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات كبار الملاك في أسهم الإمارات خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهرت بيانات النشرة الأخيرة في سوقي دبي وأبوظبي، عن مواصلة الرمز كوربوريـــشن للاستــــثمار والتطـــــوير، خــفـــض حصـــــــته في حياة للتأمين من 20.87% إلى 20.39%.

كما نقصت نسبة ملكية المجموعة الدولية الخاصة في بنك الاستثمار من 7.75% إلى 5.03%، بينما ارتفعت نسبة ملكية حكومة الشارقة في البنك من 50.07% إلى 88.11%.

كما زادت نسبة ملكية مجموعة الصقر المتحدة في رأس الخيمة العقارية من 8.55% إلى 8.61%.

وفي سوق دبي، تراجعت نسبة ملكية تبارك كابيتال ليميتد في الخليج للملاحة من 5%، كما تراجعت نسبة ملكية جلوبال إيكوتي للاستثمار في الشركة من 5.32%، ليخرجا بذلك من رادار كبار الملاك في «الخليج للملاحة».

كما نقصت نسبة ملكية مصرف عجمان في الخليج للملاحة من 9.74% إلى 9.02%.