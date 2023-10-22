شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف مؤتمر إدارة الموارد البشرية العالمي في نوفمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستضيف دبي معرض ومؤتمر «جمعية إدارة الموارد البشرية «SHRM Mena» السنوي في الفترة بين 1 - 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، لاستعراض أحدث الأنظمة والقوانين ولتقديم أساليب مبتكرة وتمكين الأفراد والمنظمات من تسخير الأتمتة وبحث أطر العمل الديناميكية لإعادة تشكيل نماذج العمل التقليدية.

ويشارك في الحدث أكثر من 50 متحدثاً، فيما يستقطب أكثر من 1600 خبير من قادة الموارد البشرية والتكنولوجيا إلى جانب أكثر من 150 مديراً تنفيذياً من 50 جنسية.

ويستعرض المؤتمر دراسات وأوراقاً بحثية مقدمة من قبل شخصيات بارزة وقادة فكر وصناع قرار للتأكيد على أهمية إقامة شراكات وبهدف التعلم من التحديات التي تواجه بيئة العمل، والتعاون لتشكيل مستقبل أفضل لأماكن العمل.

وأثارت الاضطرابات في أماكن العمل والتي تسارعت بفعل عوامل مثل وباء كوفيد- 19 وصعود الذكاء الاصطناعي، واعتماد نماذج العمل عن بعد أو المختلط، مخاوف بشأن صحة الموظفين وأدائهم، لذا يبحث المؤتمر طرق تمكين العمال والمنظمات للتخفيف من هذه الاضطرابات أو القضاء عليها.

وأكد جوني سي. تايلور الابن، الرئيس والمدير التنفيذي لـ«شارم» أن مشهد العمل المتغير يتطلب اهتماماً ومعالجة الاضطرابات التي تؤثر في أماكن العمل.

وأضاف، تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز قواها العاملة ومعالجة تعقيدات مستقبل العمل التي تتطلب جهداً متناغماً تشارك فيه الشركات والحكومات والمؤسسات التعليمية وتلتزم «شارم» بالمساهمة في ذلك مستفيدة من خبرتها لضمان استعداد القوى العاملة العالمية للتنقل بين التعقيدات والفرص المتنامية في مشهد التوظيف المعاصر.