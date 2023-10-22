شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يؤكد تفعيل مجلس المدفوعات في «المركزي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، اجتماعاً خُصص لبحث استكمال حساب الخزينة الموحّد، ومتابعة نظام الدفع الإلكتروني ونقاط الدفع بالبطاقات الإلكترونية «POS»، بحضور وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وعدد من المستشارين، والمديرين العامين لعدد من المصارف الحكومية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن «الاجتماع شهد عرض ومتابعة تنفيذ حساب الخزينة الموحّد، ومستوى التقدّم في تطبيق ونشر نظام الدفع بالبطاقات الإلكترونية، ومناقشة التحدّيات التي تواجه مؤسسات القطاعين العام والخاص، وشركات الدفع الإلكتروني».

وأضاف البيان: «جرى استعراض التسهيلات والمحفّزات، التي يمكن أن تُقدّم للمواطنين والجهات المستخدمة، بهدف التشجيع، إلى جانب مجمل الإجراءات المتخذة ونسب التقدّم، والمتطلبات الضرورية للاستكمال».

وأكد السوادني، بحسب البيان: «ضرورة منح الأولوية لهدف تشجيع القطاع الحكومي، وتشخيص الجهات المقصّرة أو المتلكئة».

كما جرت المصادقة، خلال الاجتماع، على التقرير المتضمّن جملة من التوصيات، وتقرر عرضه على مجلس الوزراء.

ووجّه السوداني بتفعيل عمل ومهام مجلس المدفوعات في البنك المركزي، وأهمية رفع تقرير نهائي بالمنجز يُعرض على اجتماع مجلس الوزراء.

وفي جانب إنجاز حساب الخزينة الموحّد، وجّه رئيس مجلس الوزراء، بالتأكيد على الوزارات كافة لتنفيذ الفقرة الرابعة من قرار المجلس (3581 لسنة 2023)، وضرورة الإسراع في تشكيل اللجان، وتحليل الحسابات المصرفية غير المتحرّكة لكل منها، خلال شهر واحد.