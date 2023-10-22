شكرا لقرائتكم خبر عن «لين الخير» تحصل على تمويل بـ 217.7 مليون ريال من «التنمية الزراعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة لين الخير للتجارة اتفاقية قرض مع صندوق التنمية الزراعية بقيمة تقدر بنحو 217.760 مليون ريال، لإنشاء مصنع «مشروع» خدمات لوجيستي متخصص في تصنيع وتعبئة وتغليف وتسوق منتجات الخضروات والفواكه.

وقال الشركة في بيان على تداول: إن أهم خدمات المركز تتمثل في التقطيع والفرز والتعبئة والتغليف والتصنيع والتخزين المبرد، لمواكبة الإستراتيجية الزراعية للسعودية، ودعم مستهدفات نسب الاكتفاء الذاتي المتعلقة بالخضروات والفواكه.

وأضافت أن من المتوقع أن تكون قيمة المصنع 300 مليون ريال، وسيمول المبلغ الزائد عن القرض عن طريق مصادر تمويل ذاتية للشركة.

وتوقعت أن ينتهي بناء المشروع في الربع الأول من عام 2025، فيما تبلغ مدة التمويل 12 سنة، ويسدد القرض على 12 قسط سنوي، مع وجود فترة سماح لمدة سنتين وفقا لجدول السداد المتفق عليه مع الصندوق.