شكرا لقرائتكم خبر عن 12 نوفمبر.. جمعية «منزل الورق» تصوت على تعديل 4 مواد لنظام الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة منزل الورق المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة في تمام الساعة (19:00) يوم الأحد بتاريخ 28/04/1445هـ الموافق 12/11/2023م.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة، والتصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (14) تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية).

وأضاف أن من ضمن جدول أعمال الجمعية: التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة، والتصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد