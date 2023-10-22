شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكوري للمقاولين الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الهيئة السعودية للمقاولين، في مقرها، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكوري للمقاولين الدوليين وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الاستاذ ماجد الحقيل، ووزير البنية التحتية والمواصلات الكوري أون هي يونج، وحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر.

ومثل الهيئة السعودية للمقاولين في توقيع المذكرة الأمين العام، عبد المجيد الرشودي، فيما مثل الاتحاد الكوري للمقاولين بارك سونوه.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الهيئة السعودية للمقاولين والاتحاد الكوري للمقاولين الدوليين في قطاع المقاولات، حيث تسعى المذكرة أيضًا إلى وضع أسس ومعايير لتطوير قطاع المقاولات في البلدين، وتحسين مستوى العاملين في القطاع.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المذكرة في تعزيز التقنية والابتكار في قطاع المقاولات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة السعودية للمقاولين والاتحاد الكوري للمقاولين الدوليين، وتسهيل التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات السعودية والكورية في مجال المقاولات.

يُذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تهدف إلى تنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التواصل بين الأطراف جميعهم ذات العلاقة في القطاع، كما تعمل على إيجاد بيئة آمنة تخدم ملاك المشاريع ورواد القطاع من المقاولين والمهتمين.