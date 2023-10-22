أخبار الاقتصاد اليوم: افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها توجهت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في زيارة ميدانية لمحافظة السويس لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية

وزيرة التخطيط تفتتح عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس

توجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في زيارة ميدانية لمحافظة السويس لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية في عدد من القطاعات، وذلك في إطار احتفال محافظة السويس باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء هشام اّمنه وزير التنمية المحلية، عاصم الجزار وزير الإسكان، اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وخلال كلمتها تقدمت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتهنئة لمدينة السويس بمناسبة العيد القومي للمدينة، مؤكدة اهتمام الدولة في السنوات التسع الأخيرة بالخطط التنموية على مستوى المحافظات وذلك لإيمانها الشديد بأن التنمية الحقيقية هي التي تحدث على أرض الواقع وعلى مستوى كل محافظة، مشيرة إلى الزيادة التي شهدتها الخطط الاستثمارية فضلًا عن الدفعات التنموية.

وزير الصناعة: وفد بلغارى يزور القاهرة ديسمبر المقبل لبحث فرص التعاون

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى/ يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض نتائج البعثة الاستكشافية التي ترأستها وزارة التجارة والصناعة المصرية لبلغاريا خلال يومي 19 و20 سبتمبر 2023 وشارك فيها ممثلوا عدد من الجهات المعنية شملت وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع وذلك بهدف جذب الفرص الاستثمارية والارتقاء بمستوى التعاون بين مصر وبلغاريا في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وزارة البترول: تيسيرات جديدة وأنظمة متنوعة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للغاز

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات الغاز الطبيعى للسيارات لاستعراض موقف المبادرة ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وإقامة المحطات الجديدة فضلا عن آليات التيسير علي المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود والانتفاع بفوائده الاقتصادية وانخفاض تكلفته السعرية، وجاء ذلك فى إطار الاسراع بخطة المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

وخلال الاجتماع تم استعراض إجراءات التيسيرات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تم الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من خلال انظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد وتتضمن الي جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعلن بدء مرحلة التقييم الفنية للدورة الثانية

أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن بدء مرحلة التقييم الفنية بالتعاون مع شركاء التنمية من المنظمات الأممية والوطنية لدورتها الثانية، وذلك تمهيدًا لمرحلة التقييم النهائية من خلال اللجنة الوطنية للتقييم برئاسة د. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.

وأوضح السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية، والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن لجنة التقييم الحالية تشمل ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، واتحاد الصناعات، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعدد من الجهات الوطنية وخبراء وممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنعقد على مدار أسبوعين بمقر معهد التخطيط القومي لاختيار المشروعات المؤهلة.