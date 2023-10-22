شكرا لقرائتكم خبر عن 4981 شركة جديدة تنضم إلى «غرفة الشارقة» منذ بداية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضمت 4981 شركة جديدة إلى عضوية غرفة الشارقة حتى نهاية الربع الثالث 2023، ليصل العدد الإجمالي لحركة العضويات في الفرع الرئيسي والفروع الأخرى التابعة للغرفة في الذيد وخورفكان ودبا الحصن وكلباء إلى 45373 عضواً، فيما بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الشركات من أعضاء الغرفة، أكثر من 17 مليار درهم.

وكشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن الأرقام خلال الاجتماع الدوري ال 6 لمجلس الإدارة برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ولاستعراض أهم مبادرات الغرفة منذ بداية العام الجاري، التي جاءت متوافقة مع جميع مؤشرات الأداء المرصودة الرامية إلى تحقيق الأهداف الداخلية والخارجية للغرفة في تعزيز مكانة إمارة الشارقة، كوجهة استثمارية إقليمية متميزة.

وبحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها مستجدات المشاريع القائمة من ضمنها خطة سير العمل في مشروع التمور، إلى جانب مناقشة بعض المقترحات المطروحة من مختلف قطاعات الغرفة والمؤسسات العاملة تحت مظلتها، وأهمية العمل على زيادة عدد العضويات وشهادات المنشأ، والإنجازات التي حققتها مجموعات العمل القطاعية الجديدة.

الأهداف الاستراتيجية

وأكد عبد الله سلطان العويس أن الإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة خلال عام 2023 تعكس التزامها الكامل بتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها استراتيجية الغرفة للفترة 2022-2024، المتمثلة بدعم قطاع الأعمال، وتعزيز ممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام، فضلاً عن تنمية وتنويع صادرات الإمارة، وإدارة الشراكات الاستراتيجية لتطوير منظومة التبادل التجاري الخارجي، وجذب الاستثمار، مؤكداً أن الغرفة حرصت خلال العام 2023 على تنويع مبادراتها وإطلاق الفعاليات والبرامج والمعارض الاقتصادية والتجارية النوعية، وذلك بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الشارقة.

خلال الاجتماع

تعزيز النمو

من جانبه أشار محمد أحمد أمين العوضي، إلى أن النمو المحقق في عدد العضويات وشهادات المنشأ منذ بداية عام 2023، دليل على نجاح الغرفة في تحقيق معظم مستهدفاتها لهذا العام، حيث بلغ عدد العضويات المجددة خلال الأشهر التسعة لعام 2023، 40 ألفاً و392 عضوية، كما بلغ عدد عضويات المناطق الحرة 1674 عضوية، فيما وصل عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة إلى 58798 ألف شهادة، مشيراً إلى أن هذه الإحصائيات تعكس المناخ الاستثماري الذي تمتاز به الشارقة وجاذبيتها لرجال الأعمال والمستثمرين، من خلال ما تتمتع به من مقومات ومزايا تحفيزية، إلى جانب استمرارية جهود الغرفة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية في تهيئة البيئة الاستثمارية المشجعة والمحفزة لمجتمع الأعمال.

خلال الاجتماع

استراتيجيات شاملة

إلى ذلك أشار عبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، إلى أن نجاح الغرفة في تحقيق نمو في عضوياتها الجديدة والمجددة يأتي ثمرة جهودها في استقطاب الاستثمارات من خلال خطط واستراتيجيات شاملة سهلت إجراءات العضوية والتجديد، ووفرت مزايا تنافسية للأعضاء أضافت لنشاطاتهم قيمة مضافة.

الفرص الاستثمارية

واطلع المجلس خلال الاجتماع بحضور وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، ومريم سيف الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة على أداء فروع غرفة تجارة وصناعة الشارقة في المنطقتين الشرقية والوسطى والمنعكسات الإيجابية للمهرجانات والفعاليات التي نظمتها الغرفة في المنطقتين بهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتحفيز رجال الأعمال وتشجيعهم على إطلاق مشاريع تنموية وتنافسية والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والحيوية المتاحة في جميع مدن المنطقتين.