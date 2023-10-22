الوطنية للإسكان تشارك في منتدى الاستثمار السعودي الكوري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك الوطنية للإسكان NHC في منتدى الاستثمار السعودي الكوري، الذي انطلق في مدينة الرياض اليوم ، الذي يأتي على هامش زيارة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا إلى المملكة، ويجمع المنتدى قادة الأعمال وصانعي السياسات والخبراء في قطاعات متنوعة من المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا لاستكشاف مجموعة من فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين الصديقين.

كما جاء المنتدى في وقت تشهد فيه العلاقات بين جمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية تطوراً متزايدًا، خاصة مع إنشاء صندوق مشترك للشركات الناشئة بقيمة 160 مليون دولار يهدف إلى دعم الاستثمار المتبادل بين البلدين.

وتأتي مشاركة الوطنية للإسكان من خلال جناحها لبحث فرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين البلدين في قطاع التشييد والبناء، وتعزيز أنشطة الشركة الاستثمارية، أذ تأتي أهمية المنتدى كونه منصة لمناقشة التحديات القائمة وسُبل مواجهتها مع ضمان تحقيق مستقبل مستدام يقوم على رؤية مشتركة تدفع عجلة التنمية والتقدُّم بين كل من السعودية وجمهورية كوريا، من خلال توجيه الاستثمار نحو المشاريع المستدامة في القطاعات الأكثر حيوية مثل الطاقة المتجددة وقطاع الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الذكية وابتكار الحلول التقنية المتطورة.