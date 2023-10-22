شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 22-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 22-10-2023.

إيقاف تداول 22 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، واودن للاستثمارات المالية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والمشروعات الصناعية والهندسية، والإسماعيلية مصر للدواجن، والعربية لاستصلاح الأراضي، والمطورون العرب القابضة، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدلتا للسكر، وأم بي للهندسة، والمصرية للدواجن، وليسيكو مصر، وماكروجروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، ومصر لصناعة الكيماويات، وسبيد ميديكال، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

البورصة تربح 35 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 35 مليار جنيه عند مستوى 1.508 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.3 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.9%، والعرب على 3.58%، واستحوذت المؤسسات على 20.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 115.7 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.1 مليون جنيه، 473.3 ألف جنيه، 118.4 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 22128 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 27199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 9263 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.68% ليغلق عند مستوى 4063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.51% ليغلق عند مستوى 6154 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 5349 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1421 نقطة.

وصعدت أسهم 135 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 35.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 13.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 48.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 12.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 23.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.26%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 0.711 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.33%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 47.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 15.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 5.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 32.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.35%.