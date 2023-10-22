شكرا لقرائتكم خبر عن فاسانت ناراسيمهان.. طبيب هندي على رأس هرم «نوفارتيس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

فاسانت ناراسيمهان هو طبيب هندي أمريكي، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «نوفارتيس» لتصنيع الأدوية، خلفاً لجوزيف خيمينيز الذي ترك الشركة في عام 2018. يشار إلى أن ناراسيمهان عمل في شركتي «ماكنزي آند كو» و«ساندوز» قبل الانضمام ل«نوفارتيس».

وُلد ناراسيمهان في مدينة «بيتسبرغ» في عام 1976 لأبوين من ولاية تاميل نادو بالهند. وكانت والدة ناراسيمهان مهندسة نووية في شركة الخدمة العامة للكهرباء والغاز وكان والده مديراً تنفيذياً في شركة «هوجانيس».

حصل ناراسيمهان على شاهدة البكالوريوس في العلوم البيولوجية من جامعة شيكاغو، ودرجة الدكتوراه في الطب من كلية الطب بجامعة هارفارد، ودرجة الماجستير في السياسة العامة من كلية «جون إف كينيدي» للإدارة الحكومية.

وخلال دراسته الجامعية والدراسات العليا، عمل في برامج الصحة العامة، بما في ذلك البرنامج الوطني لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية في «بوتسوانا» والصليب الأحمر الأمريكي في غامبيا.

وانضم ناراسيمهان إلى شركة «ماكنزي أند كو» بعد تخرجه من جامعة هارفارد، وانتقل في عام 2005، للعمل في شركة «نوفارتيس». وفي بداية حياته المهنية، عمل على نطاق واسع في إفريقيا وبيرو والهند في مشاريع تركز على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا.

شغل منصب الرئيس العالمي لتطوير اللقاحات في «نوفارتيس» بين عامي 2012 و2014، قبل أن ينتقل إلى شركة «ساندوز» لشغل منصب الرئيس العالمي للمستحضرات الصيدلانية الحيوية وحقن الأورام.

ومن عام 2014 إلى عام 2016، شغل منصب الرئيس العالمي للتنمية في شركة «نوفارتيس» للأدوية، ومن عام 2016 إلى عام 2018، شغل منصب الرئيس العالمي لتطوير الأدوية للشركة.

وفي الخامس من سبتمبر من 2017، عيّن ناراسيمهان الرئيس التنفيذي ل«نوفارتيس»، خلفاً لجوزيف خيمينيز.

وصرّح ناراسيمهان برغبته في تركيز شركة «نوفارتيس» على تصنيع الأدوية بشكل كامل، كما دعا إلى تطوير التقنيات والقدرات الرئيسية في منصات العلاج المتقدمة، مثل العلاج الخلوي والعلاج الجيني وعلاجات الحمض النووي الريبي والعلاج الإشعاعي.

يشار إلى أن ناراسيمهان عضو في الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب، وعضو في مجلس الزملاء في كلية الطب بجامعة هارفارد، وهو أيضاً عضو سابق في مجلس الإدارة، وأمين صندوق البحوث الصيدلانية والمصنعين في أمريكا.

كما أنه عضو في مجلس إدارة «أفريكان باركس»، وهي منظمة غير ربحية للحفاظ على البيئة، ومنذ ديسمبر 2022 يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة.

وفي عام 2015، أدرجت مجلة «فورتشن» ناراسيمهان في المركز السابع بقائمة مجلة فورتشن «40 تحت ال40»، وهي قائمة بالأفراد الذين تعتبرهم المجلة القادة الشباب الأكثر نفوذاً لهذا العام.