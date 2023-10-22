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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مذكرة تفاهم لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال.
وتهدف المذكرة التي وقعت مع البنك السعودي الفرنسي إلى المساهمة في دعم أصحاب المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال، عبر إقامة لقاءات وورش عمل دورية لتعريف رواد الأعمال وأصحاب المشاريع بالمنتجات والحلول التمويلية المقدمة لهم من قبل البنك، وتقديم الدعم للمنشآت الممولة أو الراغبة بالتمويل من خلال تقديم المشورة عبر برامج غرفة المدينة المنورة.
وضمن بنود المذكرة ستؤسس الجهتان فريق عمل مشترك بينهما لدراسة إطلاق منتجات ومبادرات جديدة وحلول تمويلية حصرية؛ تخدم شرائح الاستثمارات المختلفة، وذلك في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، من خلال تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في إجمالي الناتج المحلي.
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