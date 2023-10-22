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- بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء أصدر «لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها»، وذلك استمرارا لجهود الهيئة في تنظيم القطاع وضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة، والحد من وقوع أي مخالفات لنظام الكهرباء، حيث تشتمل اللائحة على أنواع المخالفات وآليات ضبطها والغرامات المترتبة عليها. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء أصدر «لائحة ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام الكهرباء والفصل فيها»، وذلك استمرارا لجهود الهيئة في تنظيم القطاع وضمان جودة الخدمات الكهربائية المقدمة، والحد من وقوع أي مخالفات لنظام الكهرباء، حيث تشتمل اللائحة على أنواع المخالفات وآليات ضبطها والغرامات المترتبة عليها. كما أصدر المجلس ضوابط تحديد تكاليف الإصلاح وتقدير التعويضات عن المنفعة المفقودة بسبب المخالفة. يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في حماية حقوق المستهلكين، والمرخص لهم ومستخدمي الشبكة الكهربائية العامة؛ بهدف رفع كفاءة أداء الخدمة الكهربائية والمحافظة على موثوقيتها. ودعت الهيئة المستهلكين والمستفيدين من الخدمات إلى الاطلاع على اللوائح والتنظيمات التي تصدرها الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني: Wera.gov.sa.

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