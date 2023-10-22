شكرا لقرائتكم خبر مركز التواصل والمعرفة المالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم» أطلق العدد الخامس من مجلة «متمم» التي تصدر بشكل ربع سنوي، وتهدف إلى إثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها، شاملة العديد من الأخبار والتقارير والمقالات والدراسات ذات العلاقة بالشأن المالي والاقتصادي.

وركز العدد على ما تشهده المملكة من حراك اقتصادي كبير في ظل مواصلة سعيها لتنويع اقتصادها وفتح آفاق جديدة للتنمية، وتحسين بيئتها الاستثمارية كوجهة عالمية رائدة، وهو ما ترجمته أخيرا بإعلانها عن إنشاء 4 مناطق اقتصادية لتكون مصدرا جديدا وموردا يسهم في تحقيق نهضتها الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل جديدة لأبنائها وبناتها.

واستعرضت المجلة في حوار ضيف العدد مع أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل خوجة، مزايا المناطق الاقتصادية الخاصة وأهميتها، إلى جانب التركيز على تقرير خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2023.