شكرا لقرائتكم خبر 52 اتفاقية خلال مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في نسخته الخامسة توقيع حزمة من الاتفاقيات، بلغ عددها 52 اتفاقية، لتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.وافتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر في الرياض أمس؛ فعاليات المؤتمر تحت شعار «نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري»، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات العاملة في قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بمشاركة 64 متحدثا من مختلف دول العالم، وأكثر من 100 جهة من القطاعين العام والخاص.

قطف الثمار

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية إن المملكة تشهد - وبدعم القيادة الرشيدة - قفزات متتالية وغير مسبوقة في تطور أداء قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفق المؤشرات الدولية المتخصصة، منذ أن أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي نقطف ثمارها اليوم عبر ارتفاع الكفاءة التشغيلية في الأداء ونمو أعمال القطاع.

وأضاف أنه وتعزيزا لكفاءة أعمال القطاع، أطلق ولي العهد يحفظه الله المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي يضم 59 مركزا لوجستيا، وذلك على مساحة تبلغ 110 ملايين م2، موزعة بطريقة علمية على مختلف مناطق المملكة لتطوير كفاءة سلاسل الإمداد ورفع تنافسية القطاع.

حزمة مبادرات

وبين أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية أطلقت كذلك حزمة من المبادرات لزيادة كفاءة الأداء، وإعادة هندسة الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وذكر أن القطاع اللوجستي بالمملكة شهد خلال العام الحالي 2023م إنجازات بارزة؛ بعد أن قفزت المملكة 17 مرتبة عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت من المرتبة (55) إلى المرتبة (38)، مضيفا أن قطاع الموانئ شهد وبشكل متتابع ومستمر تدفق الاستثمارات المحلية والدولية من كبريات الشركات للاستثمار في القطاع اللوجستي، حيث تم خلال الفترة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات لإنشاء 12 منطقة لوجستية من قبل القطاع الخاص في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بقيمة استثمارية تناهز 4.2 مليارات ريال، ستسهم في توفير أكثر من 13 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي.

أداء الموانئ

وأفاد بأنه في مسار تطور ونمو الكفاءة التشغيلية لأداء الموانئ السعودية، فقد قفزت المملكة 8 مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات وفق تصنيف «2023 LLOYD'S LIST» العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليا في مناولة أعداد الحاويات، كما رفعت المملكة قدراتها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 24 خدمة جديدة خلال العام الحالي 2023م، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع من فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية.

الشحن السككي

وأشار إلى أن مسار الشحن السككي خلال النصف الأول من 2023م شهد نقل أكثر من 12 مليون طن، بنسبة ارتفاع قدرها 13% عن الفترة نفسها من 2022م، مما أسهم في إزاحة أكثر من 970 ألف رحلة شاحنة عن الطرق.

النقل الجوي

وأضاف أن مجال النقل الجوي شهد كذلك خلال النصف الأول من العام ارتفاعا بارزا في الحركة الجوية ومعدلات الركاب ونمو أعمال الشحن الجوي، وصولا لتحقيق مستهدفات استراتيجية الطيران التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى 4.5 ملايين طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى 250 وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول 2030م.

مكانة المملكة

وبين الجاسر أن التقدم الكبير في القطاع اللوجستي جاء بدعم وتمكين من ولي العهد ـ حفظه الله ـ، ودعمه المستمر لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية، تتكامل جهودها مع القطاعين العام والخاص لتعزيز سلاسل الإمداد والصعود بتراتبية المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030، وتنمية قطاع الخدمات اللوجستية، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يعد إحدى الركائز الرئيسة الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة.

المؤتمر يحتوي على:

محاضرات رئيسة.

معرض مصاحب.

ورش عمل متخصصة.

ركن لحلول التمويل وسلاسل الإمداد.

فعالية «لوجيثي».

أبرز المحاور: