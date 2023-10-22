شكرا لقرائتكم خبر 4 ريالات لتذكرة حافلات مكة من مطلع نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مشروع حافلات مكة الخدمات المتكاملة المدفوعة، تحت شعار «معا على الدرب»، وذلك بعد انتهاء الفترة التجريبية التي استفاد منها أكثر من 100 مليون مستفيد.

ومن المتوقع البدء في الإطلاق الفعلي للمشروع بتاريخ 1 نوفمبر 2023م، وذلك بسعر 4 ريالات للتذكرة شاملا جميع الخدمات المتكاملة التي يقدمها، كما تتوفر باقات وأسعار خاصة لمختلف الفئات ضمن أطر زمنية تلائم عموم المستفيدين.

وأوضح المركز العام للنقل التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في بيان أمس، أن أسعار تذاكر للحافلات ستكون 4 ريالات للتذكرة، شاملا جميع الخدمات المتكاملة التي يقدمها، مبينة أنه ستتوفر باقات وأسعار خاصة لمختلف الفئات ضمن أطر زمنية تلائم عموم المستفيدين.

وأشار إلى أن إطلاق الخدمات المتكاملة يهدف إلى الارتقاء بالجودة في إطار التطوير المستدام، والسعي الدؤوب لإرضاء المستفيدين، إذ سيتم إتاحة الحصول على التذاكر عبر عدة قنوات، كالموقع الالكتروني، والتطبيق الرسمي الخاص بالمشروع، ومن أجهزة بيع التذاكر المتوفرة في أنحاء مكة المكرمة.

وذكرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن مشروع حافلات مكة حقق نجاحا خلال الفترة التجريبية التي انطلقت في شهر فبراير من العام الماضي 2022م وحتى نهاية شهر أكتوبر 2023م، حيث تمكنت خلاله من خدمة سكان مكة وزائريها عبر 12 مسارا، ولمسافة تمتد لأكثر من 560 كلم، من خلال 400 حافلة وأكثر من 800 سائق و438 محطة موزعة في أنحاء مكة.

وأفادت الهيئة أنه تم خلال الفترة التجريبية خدمة 100 مليون مستفيد في حافلات مكة بعدد رحلات تجاوز 1.7 مليون رحلة، استفاد منها سكان وزائرو مدينة مكة المكرمة، لتكون ضمن أكثر خدمات النقل العام استخداما على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مدة زمنية مقدارها عام ونصف.

وأوضحت الهيئة أن مشروع حافلات مكة أسهم بدوره في سد فجوة الازدحام وحقق تطلعات سكان مدينة مكة وزوارها، وحل نجاحه بالأدوار التكاملية التي عملت عليها الهيئة؛ بهدف تبادل الخبرات ووضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية مع كل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبرنامج ضيوف الرحمن، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وأمانة العاصمة المُقدسة؛ حيث تميّزت حافلات مكة بكونها حديثة متطورة صديقة للبيئة مضادة للانبعاثات الكربونية.

ويعد المشروع جزءا من خطة استراتيجية تهدف للارتقاء بخدمات النقل العام داخل مكة المكرمة تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكّة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويسهم في المحافظة على سلامة المستفيدين، وسهولة وسرعة تنقلهم في أرجاء العاصمة المقدسة، علاوة على تخفيف الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية الضارة.

يذكر أن مشروع حافلات مكة اندرجَ مؤخرا تحت المركز العام للنقل بمدينة مكة المكرمة الذي تشرف على أعماله الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

مشروع حافلات مكة (الفترة التجريبية):

فبراير 2022م ـ أكتوبر 2023م