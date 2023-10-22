القصبي يبحث مع الأمين العام للأونكتاد مستجدات التجارة الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، مع الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» ريبيكا جرينسبان، بحضور نائب الوزير الرئيس التنفيذي للمركز الدكتورة إيمان المطيري، أمس، سبل التعاون بين الجانبين، وأحدث المستجدات المتعلقة بتجارة الخدمات والتجارة الالكترونية.

وعقب الاستقبال عقد وزير التجارة، وبمشاركة نائب وزير التجارة، ومساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بدر الهداب، ووكلاء ومديري الإدارات القانونية في أكثر من 30 جهة حكومية، الاجتماع السادس للجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

واطلعت الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية خلال حضورها على أعمال الاجتماع على دور التشريعات في تعزيز البيئة التنافسية في المملكة، إلى جانب أبرز أعمال ومبادرات ومشروعات اللجنة التي تهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالبيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، واقتراح الحلول بشأنها.

وارت أيضا المركز السعودي للأعمال الاقتصادية ومركز دعم المنشآت، وجرى خلال الزيارتين استعراض جهود تطوير وتحسين بيئة الأعمال في المملكة لتكون أكثر جاذبية من خلال اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لمواكبة أفضل الممارسات العالمية الهادفة إلى تسهيل بدء ومزاولة الأعمال الاقتصادية.

وتناولت الزيارة التعريف بالخدمات التي يقدمها المركز السعودي للأعمال الاقتصادية لقطاع الأعمال من خلال فروع المركز الـ 17 الموجودة في 14 مدينة سعودية ومنصة «الأعمال» التابعة للمركز لقطاع الأعمال في المملكة، إضافة إلى استعراض برامج مركز دعم المنشآت، وأبرزها ربط المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع المنشآت الكبيرة في نفس المنطقة الاقتصادية، والاستشارات والتدريب والإرشاد.