شكرا لقرائتكم خبر صندوق الاستثمارات يعرض شراء حصة زين السعودية في لتيس الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة زين السعودية تلقيها طلبا من صندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 19 أكتوبر 2023، لممارسة حق شراء الحصة المتبقية لزين السعودية في لتيس الذهبية والبالغة 20%، بمبلغ وقدره 726 مليون ريال.

وأفادت «زين السعودية» في بيان على تداول، أمس، أنه حسب سعر بيع الأبراج، فقد بلغت قيمة الحصة محل الطلب 605 ملايين ريال، وبذلك يكون الأثر المالي المتوقع إيجابا مبلغ 121 مليون ريال.

وأشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة سيناقش الطلب في اجتماعه القادم، وخلال المدة المحددة للطلب والبالغة 30 يوما، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية حيال هذا الأمر في حينه.

ملاك لتيس الذهبية