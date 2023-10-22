الوطنية للإسكان تتفق مع شركة صينية لتوسيع الاستثمارت في السوق السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة الوطنية للإسكان NHC اتفاقية مع شركة CITIC الصينية للإنشاءات، لتوسيع الاستثمارات في السوق السعودي.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التنفيذي للشركة محمد البطي معرض الحزام والطريق في بكين عاصمة الجمهورية الصينية، والذي عقد برعاية الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبحضور أكثر من 1200 مشارك من أكثر من 80 دولة ومنطقة في العالم، حيث يجمع المعرض كبار المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال من مختلف دول العالم للحديث عن التعاون التجاري والعملي وتمكين مجتمعات الأعمال العالمية عبر خلق حزام لتعزيز الروابط بين الدول فيما يتعلق بالسياسة والبنى التحتية والتجارة والتمويل والتواصل بين الناس، مما يسهم في إعطاء زخم جديد للاقتصاد العالمي.

وشركة CITIC الصينية للإنشاءات تابعة لمجموعة CITIC Group الصينية، وهي شركة رائدة من بين أكبر 250 شركة إنشاءات دولية وتعتبر مقاولا عالميا رائدا يقدم خدمات إنشائية وهندسية شاملة.

وتهدف الاتفاقية التي وقعت على هامش المعرض، إلى الحصول على خدمات استثمارية وتوسيع خطوط الإنتاج لخدمة السوق السعودي بحزمة حلول متكاملة من شأنها أن تحقق قابلية تطوير أعلى واستدامة في القطاع العقاري.