شكرا لقرائتكم خبر النهدي الطبية تفتتح أولى عياداتها في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت شركة النهدي الطبية أولى عياداتها في مكة المكرمة، ضمن سلسلة عيادات «النهدي كير»، للمساهمة في تعزيز الرعاية الصحية الأولية في العاصمة المقدسة، وإتاحة منظومة الخدمات الصحية الخاصة بها لأهل مكة ولزائري بيت الله الحرام والحجاج والمعتمرين من أرجاء العالم، وكذلك المساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية المهندس ياسر جوهرجي، إن افتتاح عيادات «النهدي كير» تأتي ضمن خطط النهدي التوسعية في مجال الرعاية الصحية الشاملة، حيث ستتمكن العيادات من خدمة أهل مكة بأعلى مستويات الجودة، وستنال العيادات شرف تقديم الخدمات الصحية الأولية لضيوف الرحمن بالتكامل مع خدمات صيدليات النهدي المتواجدة في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إلى جانب المنظومة التقنية التي تتيحها النهدي للضيوف في جميع أرجاء المملكة وعلى رأسها خدمات الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد.

وأضاف من خلال افتتاح عيادتنا الجديدة نؤكد على التزامنا الراسخ في خدمة ضيوف الرحمن وتحسين جودة الرعاية الصحية التي يتطلعون إليها بما يتناغم مع منهجية واستراتيجية المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، حيث نسعى لتفعيل دور شركة النهدي الطبية كإحدى الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية.

وأوضح جوهرجي أن عيادات «النهدي كير» بمكة، تقع في حي الشوقية وهي منطقة حيوية تبعد نحو 10 دقائق إلى ربع ساعة من الحرم المكي الشريف ومحطة قطار الحرمين والمشاعر المقدسة، مما يحقق سهولة وصول ضيوف الرحمن وأهل مكة وتقديم كل الخدمات الصحية الأولية لهم بأفضل معايير الجودة. وتم تجهيز عيادات «النهدي كير» بأحدث التقنيات للارتقاء بتجربة المراجعين فور وصولهم، بدءا من التسجيل الذاتي الذي يسهل على الضيف تسجيل حضوره الكترونيا والتوجه إلى العيادة مباشرة دون الحاجة للانتظار.

وتتميز عيادات «النهدي كير» في مكة المكرمة بمعاييرها الفريدة في التصاميم والجودة، وتقدم للضيوف خدمات الرعاية الصحية عبر عدد من الأقسام الطبية، ومنها عيادة أمراض القلب، وعيادة الجلدية والأطفال، وأمراض النساء، والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسنان، وطب الأسرة وطب الباطنية، والعلاج الطبيعي وغيرها من العيادات المختلفة، إلى جانب قسم الطوارئ الذي يقدم الرعاية الطبية العاجلة على مدار الساعة.

وتواصل عيادات «النهدي كير» تعزيز صحة المجتمع وقد تم خدمة أكثر من 1.45 مليون ضيف حتى الآن، وحققت معدل أعلى من 80% على مؤشر رضا الضيوف NPS. كما يبلغ عدد الاستشارات الطبية المتخصصة عن بعد التي تم تقديمها حتى الآن 705 آلاف استشارة طبية عن بعد للضيوف من كل أرجاء المملكة. يذكر أن عيادات «النهدي كير» حققت أفضل المعايير والاعتمادات ومن ضمنها اعتماد المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية العالمية (ACHSI)، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI).