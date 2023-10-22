شكرا لقرائتكم خبر 72 ألف زائر لمعرض «صنع في السعودية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت فعاليات النسخة الثانية لمعرض «صنع في السعودية»، الذي اختتم أعماله في الرياض، حضور 72 ألف زائر على مدى 4 أيام، تحت شعار «الصنعة سعودية» حيث شهدت هذه النسخة استضافة جمھورية العراق كضيف شرف، بمشاركة 24 شركة عراقية؛ لتعزيز التبادل التجاري مع الجانب العراقي، وزيادة فرص نمو السلع والخدمات الوطنية.

وأطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية على هامش أعمال المؤتمر المصاحب خدمة «ترخيص بيوت التصدير» التي تهدف إلى تشجيع التوجه نحو التصدير من خلال تأهيل الشركات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ورفع قدرات الشركات المحلية، مما يسهم بزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية والوعي بالعلامة التجارية للصادرات السعودية، إلى جانب تسهيل رحلة التصدير أمام الشركات المحلية وتذليل العقبات، وتوفير عوامل تمكين التصدير وجعلها أكثر فعالية.

ودشنت الهيئة علامة «تقنية سعودية» كعلامة منبثقة من برنامج «صنع في السعودية» تعنى بالترويج للمنتجات المحلية.

وشارك في المعرض أكثر من 120 جهة من القطاع العام والخاص، حيث شھد توقيع 61 اتفاقية ومذكرة تفاهم تنوعت بين اتفاقيات تصديرية واتفاقيات توطين الصناعة بقيمة تتجاوز المليار ريال.

وعلى ھامش المعرض وقعت ھيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 12 اتفاقية تضمنت توطين الصناعة ونقل المعرفة، وشراكات وتعاون استراتيجي مع عدد من الجھات .

أبرز ما شهده المعرض: