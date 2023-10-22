المملكة تترأس فريق إعادة تصميم السياحة لأجل المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت المملكة العربية السعودية برئاسة فريق عمل «إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل» التابع لمنظمة السياحة العالمية، حيث يأتي اختيارها تعزيزا لدورها الريادي والقيادي في القطاع السياحي العالمي، وتأكيدا على التزامها بتوجيه القطاع نحو مستقبل مستدام ومزدهر في لحظة حيوية لقطاع السياحة، كذلك للمجتمعات حول العالم.

ورفع وزير السياحة أحمد الخطيب الشكر للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر للقطاع السياحي ومختلف القطاعات في المملكة. مؤكدا أن اختيار المملكة لرئاسة فريق عمل إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل يعد شهادة على التزامنا العالمي المشترك بتعزيز قطاع السياحة وتوسيعه بشكل مسؤول.

وقال «في الوقت الذي تقف المملكة كداعم رئيس لهذه الجهود، التي تجسد روح التعاون المشترك للتقدم العالمي المستدام في قطاع السياحة، ستعمل المملكة، إلى جانب الدول الأعضاء بالفريق والمنظمة، على وضع استراتيجية واضحة المعالم والأهداف، لتحقيق مستقبل مشرق لقطاع السياحة العالمي».

يذكر أن فريق عمل «إعادة تصميم السياحة من أجل المستقبل» هي مبادرة أطلقتها المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا، حيث يعمل الفريق بصفته جهازا فرعيا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لرسم خارطة طريق لمستقبل السياحة العالمي.