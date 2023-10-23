شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أجور العاملين في «البناء والعقارات» بدبي 7.3% خلال الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

ارتفعت أجور العاملين في قطاع البناء والعقارات بدبي خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 7.32%، وفقا لتصنيف «مركز دبي للإحصاء» بحسب مراحل البناء، والتصنيف المركزي للمنتجات، وكذلك النشاط الاقتصادي في الإمارة، مقارنة مع الربع الأول من ذات العام.

وأوضحت البيانات التي حصلت ”الخليج 365” عليها، أن الرقم القياسي لتكاليف البناء بحسب المراحل في دبي، ارتفع في الربع الثاني إلى 106.62 نقطة، مقارنة مع الربع الأول من 2023، والذي بلغ فيه 103.55 نقطة، حيث سجلت لدى المباني السكنية، 106.73 نقطة، مقارنة مع 103.61 نقطة، فيما المباني غير السكنية 106.13 نقطة، مقارنة مع 103.29 نقطة.

رقم قياسي

وقفز الرقم القياسي بنسبة 2.97% على نطاق ربعي في الأشهر الثلاثة المنتهية نهاية يونيو/ حزيران، مقارنة مع انكماشه في الربع الأول 2023 بنسبة -0.01%، وارتفع لدى المباني السكنية إلى 3.01%، بينما في المباني غير السكنية بنسبة 2.75%.

كما ارتفع الرقم القياسي لتكاليف البناء على نطاق سنوي في الإمارة بنسبة 2.80% مقارنة مع الربع الثاني من 2022، حيث ارتفع في المباني السكنية 2.87%، ولغير السكنية بنسبة 2.46%.

وأشارت البيانات إلى أن الأعمال التحضيرية للبناء وأعمال الحفر، لم تشهد تغييراً على نطاق ربعي أو سنوي، فيما ارتفعت في أعمال البناء بنسبة 1.59% على أساس ربعي، حيث ارتفعت في المباني السكنية 1.57%،

و1.66% للمباني غير السكنية.

وارتفعت أعمال التشطيب 0.23%، المباني السكنية بنسبة 0.27%، و غير السكنية 0.05%، وأجور وأعمال أخرى فقد ارتفعت 6.57%، منها 6.70% للسكنية، و 6.01% لغير السكنية.