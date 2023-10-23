شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقفز من المركز 145 إلى 77 عالميا بعد تطوير شبكة الكهرباء بتريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
و نجحت أعمال التطوير التى تمت بالشبكة الكهربائية فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة في توفير الكهرباء بشكل مستدام، وذلك بعد ضخ استثمارات بلغت ترليون و 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وساهم هذا التوسع في زيادة القدرات الكهربية في تلبية احتياجات المتزايدة للطاقة وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام، وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة منذ عام 2014، 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 30 الف ميجا وات اى ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي ليصبح إجمالي قدرات التوليد الاسمية الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات من 75 وحدة توليد.
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