شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح منخفضًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني منخفضًا 0.34% إلى 31151.98 نقطة اليوم الاثنين.
في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43% إلى 2246.06 نقطة.
شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح منخفضًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني منخفضًا 0.34% إلى 31151.98 نقطة اليوم الاثنين.
في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43% إلى 2246.06 نقطة.
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