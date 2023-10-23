شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة طوكيو.. المؤشر نيكي يفتح منخفضًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح المؤشر نيكي الياباني منخفضًا 0.34% إلى 31151.98 نقطة اليوم الاثنين.

في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43% إلى 2246.06 نقطة.