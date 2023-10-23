الاقتصاد

بدون ذكر بياناتك.. بلغ عن سارقي التيار وساهم فى استقرار الشبكة الكهربائية

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القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة من خلال المنافذ الاليكترونيه لها إمكانية الابلاغ عن سارقي التيار الكهربائي بدون أن يذكر المبلغ اى بيانات شخصية عنه للمساهمة فى الحفاظ على سلامة و استقرار الشبكة القومية للكهرباء ، و يرصد الخليج 365 قرائه طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى، التى تؤثر سلبا الشبكة الكهربائية و تتسبب فى حدوث أعطال فنية فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة علاوة على التأثير على طول مدة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الاحمال ، و فيما يلى نحدد الخطوات اللازمة للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائى :

 

1-الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.

 

2- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء (http://www.moee.gov.eg/test_new/Home.aspx) ، وملء البيانات الآتية:-

 

أ‌- يجب أن يتضمن البلاغ بيانات عامة، تشمل طبيعة الموقف المبلغ عنه فى سرقة التيار الكهربائى.

 

ب‌- يجب أن يتضمن النموذج اسم المبلغ عنه، من أجل استيفاء البيانات الخاصة به ووضعها ضمن جدول الضبطية القضائية لموظفى الوزارة.

 

ت‌- يجب أن تشتمل البيانات المرفقة على عنوان المبلغ عنه بالتفصيل، حتى تتم ملاحقته بصورة دقيقة.

 

ث‌- يجب تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها، وهل هى سكنية أم صناعية أم تجارية، أو دور عبادة أو لها نشاط مختلط.

 

ج‌- يتيح الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء لمن قام بالإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى بوضع بياناته بصورة اختيارية.

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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