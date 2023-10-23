شكرا لقرائتكم خبر عن 814 فندقاً في دبي.. 11 منشأة جديدة خلال 8 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد القطاع السياحي في دبي، افتتاح 11 منشأة فندقية جديدة، نصفها للفنادق الفخمة من فئة 5 نجوم وذلك خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2023، ليصل إجمالي عدد المنشآت من مختلف الفئات إلى نحو 814 منشأة بنهاية أغسطس / آب 2023.

وأشارت البيانات إلى أن القطاع الفندقي في المدينة، استقبل 2582 غرفة فندقية جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 148593 غرفة وشقة فندقية بنهاية أغسطس/آب الماضي.

بحسب البيانات، فقد شهدت دبي انضمام 5 منشآت فندقية من فئة 5 نجوم، تضم نحو 1689 غرفة، كما شهدت انضمام 4 منشآت فندقية من فئة نجمة إلى 3 نجوم، تضم نحو 533 غرفة.

وأشارت البيانات إلى افتتاح منشأتي شقق فندقية من الفئة الفاخرة، بما يعادل 360 وحدة بنهاية أغسطس/ آب الماضي، مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2022.

افتتاحات جديدة فاخرة

وكان النصيب الأكبر من الافتتاحات الفندقية الجدية في دبي، من فئة الفنادق الفخمة التي تشتهر بها المدينة، ضمن فئة 5 نجوم، والشقق الفندقية الفخمة، مما يؤكد مكانة المدينة وجهة فندقية فاخرة.

ومن المقرر أن تشهد دبي عدداً من الافتتاحات الفندقية الفاخرة خلال الأشهر المقبلة، ومنها منتجع ون آند أونلي ون زعبيل دبي، الذي يستعد لاستقبال ضيوفه. ويُعتبر هذا المنتجع أوّل منتجع عمودي ينضوي تحت راية العلامة الفندقية فائقة الفخامة «ون آند أونلي» ويشكّل المنتجع تحفة معمارية عصرية بامتياز. ومن المقرر أن تطلق مجموعة جميرا، فندق «جميرا مرسى العرب»، الذي يتوقع افتتاحه خلال الأشهر المقبلة، ويضم 387 غرفة وجناحاً، إضافة إلى 82 شقة فندقية فاخرة، ويتضمن وجهات متكاملة للترفيه والاستجمام، وباقة من تجارب الطعام».

وتشهد دبي تنفيذ مشروع «سيل» الذي تطوره شركة «ذا فيرست جروب»، ويضم أعلى فندق في العالم بارتفاع 365 متراً، وهذه التحفة المعمارية هي أحدث إضافة تاريخية إلى أفق منطقة دبي مارينا المشهورة عالمياً.

الطاقة الاستيعابية

وأشارت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى أن الغرف الفندقية الفاخرة من فئة 5 نجوم، استحوذت على 35% من إجمالي السوق الفندقية في دبي بنحو 51.2 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «4 نجوم» بنسبة 28% مسجلة نحو 42.2 ألف غرفة فندقية ضمن 188 منشأة، واستحوذت الفنادق المصنفة بين «3 نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة 29 ألف غرفة فندقية ضمن 274 منشأة فندقية، أما الشقق الفندقية، فقد سجلت نحو 25.9 ألف غرفة ضمن 196 منشأة فندقية لتستحوذ بذلك على 17% من حجم السوق الفندقية.

قيد الإنشاء

أشارت بيانات شركة «Lodging Econometrics»، إلى أن إجمالي عدد الغرف الفندقية في مرحلة الإنشاء بدبي، وصل إلى 19200 غرفة فندقية، ضمن 67 منشأة بنهاية مارس 2023.

ووفقاً لأحدث توقعات «نايت فرانك»، فسيتم بحلول نهاية عام 2023، تشغيل ما يقرب من 154 ألف غرفة في قطاع الضيافة في دبي، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 6.4% عن عام 2022.