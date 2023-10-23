منتدى الاستثمار السعودي – الكوري يستعرض فرص التعاون بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت اليوم في الرياض أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الكوري، بحضور فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، كما حضر أعمال المنتدى من الجانب السعودي معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان وعدد من أصحاب السمو والمعالي، فيما حضره من الجانب الكوري معالي وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين ومعالي وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي بانغ مون – كو، ومعالي وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري الجنوبي وون هي ريونغ، وعدد من ممثلي كبرى الشركات السعودية والكورية والقطاع الخاص من البلدين.

وجرى خلال المنتدى توقيع 52 مذكرة تفاهم وقعتها الجهات الحكومية والخاصة حيث وقعت الجهات الحكومية مع القطاع الخاص 4 مذكرات تفاهم في مجالات التطوير العقاري والسيارات والمياه، كما وقع القطاع الخاص 48 مذكرة تفاهم في مجالات النقل والسياحة والطاقة، والطاقة المتجددة والتقنية والبنية التحتية والأمن السيبراني، بهدف تعزيز الاستثمارات بين المملكة وجمهورية كوريا، مما يجسد الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بينهما.

وتضمنت أعمال منتدى الاستثمار السعودي – الكوري عرض فيلم قصير حول العلاقات بين المملكة وجمهورية كوريا، وعروض عن ” استثمر في السعودية ” لإبراز الفرص الاستثمارية في المملكة والمدن الاقتصادية والمناطق الخاصة والصناعات والخدمات البحرية، إضافةً إلى المستقبل المستدام مع كوريا والتعاون السعودي الكوري.

وعُقدت عدد من جلسات النقاش بقيادة ممثلين من الجانبين حول موضوعات مدن المستقبل وصناعات المستقبل، وعدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، كما بحث ممثلو كبرى الشركات والقطاع الخاص من الجانبين خلال الاجتماعات الثنائية فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية وتبادل الخبرات.

يذكر أن منتدى الاستثمار السعودي – الكوري يصاحبه معرض يهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وهي وزارة الاستثمار والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” والهيئة الملكية لمدينة الرياض وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية وبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030 والوطنية للإسكان.