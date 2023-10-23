شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا تتفق مع السعودية لإنشاء احتياطي 5.3 مليون برميل خام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، الاثنين، أن شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية توقع اتفاقا لتخزين النفط مع «أرامكو» لإنشاء احتياطي من الخام يبلغ 5.3 مليون برميل. و ذكرت الوكالة الرسمية الكورية نقلا عن شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية التي تديرها الدولة أن الشركة وقعت اتفاق تخزين مع شركة النفط السعودية العملاقة لإنشاء احتياطي مشترك من الخام يبلغ 5.3 مليون برميل على مدى 5 سنوات. (رويترز)