شكرا لقرائتكم خبر عن «هيونداي» تعتزم تصنيع 50 ألف سيارة في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الأحد إن مجموعة هيونداي موتور وافقت على بناء مصنع للسيارات في السعودية بالاشتراك مع صندوق الاستثمارات العامة. وكان يون يتحدث في الرياض حيث وقع صندوق الاستثمارات العامة وهيونداي الاتفاق.

وذكر بيان مشترك أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع ستبلغ 50 ألف سيارة تعمل بالكهرباء والغاز وسيكون هذا أول مصنع سيارات كوري جنوبي في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان «ستبلغ حصة الصندوق في المشروع المشترك 70 في المئة، في حين ستمتلك هيونداي 30 في المئة... كما تتجاوز الاستثمارات المقدرة في المشروع 1.8 مليار ريال (500 مليون دولار)».

وتشرع مجموعة هيونداي موتور، ثالث أكبر شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات، في بناء مصنع بالسعودية التي تحاول تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وتهدف إلى إنتاج أكثر من 300 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وجاء في البيان المشترك الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هيونداي ستكون «شريكاً تكنولوجياً استراتيجياً لتطوير المصنع الجديد من خلال توفير الدعم التقني والتجاري».

وقال يون إن أولى السيارات من خط الإنتاج ستطرح في 2026. ولم تكن هناك تفاصيل محددة عن موقع المصنع أو النماذج التي ستصنع هناك.

وزار يون السعودية حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ووصل يون برفقة وفد من كبار رجال الأعمال منهم الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور إي.إس تشونج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن يون وابن سلمان وقعا عدة اتفاقات تشمل إقامة شراكات استراتيجية والتعاون في مجال الهيدروجين «الأخضر». (رويترز)