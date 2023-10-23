شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 23-10-2023 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية اليوم الاثنين 23-10-2023، في البنوك العاملة في مصر، حيث سجل بالبنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزي المصري سجل متوسط سعر الصرف نحو 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.