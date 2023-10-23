شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يشرح خطط الوزارة لتحقيق خطة الوصول لـ30 مليون سائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، ومحاور عمل خطة الوصول لجذب 30 سائح سنويًا بحلول عام 2028 وما يتطلبه ذلك من زيادة عدد رحلات الطيران والمنشآت الفندقية وغيرها.

وجاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA تحت عنوان "الاستثمار في السياحة: الفرص والحوافز".

وتحدث عيسى عن دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة وصانع للسياسات والتأكد من تلقى الزائر والسائح ما وُعد به من تجربة سياحية متميزة، مؤكدًا أن القطاع السياحي الخاص هو محرك هذه الصناعة، ويعد شريكاً أسياسياً في تحقيق النمو بالقطاع، وتعظيم دور مؤسسات العمل المدني، من غرف سياحية واتحاد، من خلال القوانين والتشريعات الجديدة التي تنظم العمل السياحي في مصر والتي من بينها قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وأشار الوزير لخطط الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة من خلال عدة وسائل ترويجية من بينها تنفيذ حملات مشتركة مع منظمي الرحلات، وتنظيم رحلات تعريفية وغيرها من وسائل الترويج والتسويق، موضحا أن الوزارة تعمل بشكل فعال مع شركات الطيران المختلفة في العالم لحل أية مشكلات تواجههم لزيادة عدد مقاعد الطيران سنوياً لاستقبال الطلب المتوقع على زيارة المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن العمل على إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر من خلال زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة إلى مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، هو أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مشيراً إلى أنه لتحقيق ذلك فقد أطلقت وزارة السياحة والآثار برنامج تحفيز الطيران الجديد منذ مايو 2023.

كما أكد على أهمية العمل على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر بما يتناسب مع حجم النمو المتوقع في أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر نموًا في أعداد الغرف الفندقية بنهاية عام 2024.