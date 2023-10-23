شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» الياباني يغلق دون 31 ألف نقطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر نيكاي الياباني دون مستوى 31 ألف نقطة، الاثنين، في ظل قلق المستثمرين من تطور الأوضاع في الشرق الأوسط.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.83% ليغلق عند 30999.55 نقطة. وكان قد انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 30974.26 نقطة قبل ارتداد سريع في آخر دقيقتين من الجلسة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي البالغ عددها 225، انخفضت أسهم 175 شركة وارتفع 48 سهماً، فيما لم تشهد أسهم شركتين تغيرا يذكر.

وارتفع مقياس التقلب في المؤشر إلى 23.87 وهو مستوى لم يشاهد منذ 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.75% عند الإغلاق.

وقال ماكي ساوادا، الخبير الاستراتيجي لدى نومورا للأوراق المالية: «المخاوف المتعلقة باحتمال تفاقم التوتر في الشرق الأوسط ستظل تمثل عبئاً على سوق الأسهم اليابانية».

وتزايدت المخاوف من أن تتحول الحرب إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط في مطلع الأسبوع مع تحذير واشنطن من وجود خطر كبير على المصالح الأمريكية في المنطقة وإعلانها نشر أنظمة دفاع جوي متقدمة.

وكان سهم باسيفيك ميتالز أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية، إذ انخفض 4.83%. وهبط سهم شركة تكرير النفط إنيوس 3.01%.

(رويترز)