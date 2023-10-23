شكرا لقرائتكم خبر عن مريم البلوشي نائباً لرئيس لجنة حماية البيئة في الطيران بمنظمة «الإيكاو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتخبت اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، المهندسة مريم البلوشي رئيس قسم البيئة في الهيئة العامة للطيران المدني، نائباً لرئيس اللجنة، وذلك تقديراً للجهود التي تبذلها دولة الإمارات، ودورها المؤثر في قيادة عدد من الملفات الرئيسية المرتبطة بالتغير المناخي وحماية البيئة في قطاع الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الثاني للفريق التوجيهي للدورة الثالثة عشرة للجنة «الإيكاو» المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران، والذي تم عقده في مدينة تاكاماتسون، باليابان، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وتم اختيار المهندسة مريم البلوشي، مدير قسم البيئة في الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس مفاوضي ملف التغير المناخي لقطاع الطيران، بإجماع الدول الأعضاء باللجنة والبالغ عددهم 31 عضواً.

شهادة ثقة دولية

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن اختيار ممثل دولة الإمارات لمنصب نائب رئيس اللجنة، هو شهادة ثقة دولية جديدة نعتز بها، وتؤكد الدور الريادي للدولة في هذا الملف الحيوي، كما تُترجم التعاون الوثيق والمشاركة الفعالة للإمارات ضمن أعمال لجان منظمة الطيران المدني الدولي.

وأضاف أن المهندسة مريم البلوشي تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 13 عاماً، من العمل ضمن أعضاء اللجنة والمشاركة في عدد من اللجان ذات الصلة محلياً وإقليمياً، وكذلك التعاون مع أكثر من 25 خبيراً من الدولة في مجالات مرتبطة، بمستقبل قطاع الطيران والطاقة وملف التغير المناخي.

وأكد حرص دولة الإمارات ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني على مواصلة دورها في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية والمساهمة في تحقيق نقلة نوعية في ملف التغير المناخي في قطاع الطيران المدني.

ويحتل قطاع الطيران حيزاً مهماً في الأجندة العالمية المرتبطة بالتغير المناخي والبيئة، ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية الدولية، إذ يستحوذ القطاع على أكثر من 2% من حجم الانبعاثات الكربونية في العالم.

الحياد المناخي لقطاع الطيران

وتعتبر اللجنة المعنية بحماية البيئة في قطاع الطيران بمنظمة «الإيكاو»، الذراع الاستشارية للمنظمة الدولية المعنية بمناقشة المسائل الفنية، والتشريعات والسياسات والاستراتيجيات التي تساعد المنظمة على اتخاذ القرارات الرئيسية فيما يتعلق بملف التغير المناخي والبيئة، وتحقيق الهدف الدولي الرامي للوصول إلى الحياد المناخي لقطاع الطيران بحلول عام 2050 وفقاً لقرارات الجمعية العمومية الـ41 لتغير المناخ والتي عقدت في أكتوبر 2022.

كما تعد اللجنة الأكبر على صعيد لجان المنظمة، حيث تضم أكثر من 1000 خبير ومتخصص على مستوى العالم من جميع الدول الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران من المصنعين والخبراء والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالقطاع.

جدير بالذكر، أن دولة الإمارات ستستضيف في نوفمبر المقبل، أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، والذي يمثل أكبر تجمع دولي لصناع القرار في قطاع الطيران المدني من الدول الأعضاء بمنظمة الطيران المدني الدولي والمصنعين والمستثمرين والخبراء في الصناعات ذات الصلة بوقود الطيران المنخفض الكربون والوقود المستدام.

(وام)