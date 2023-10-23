من أعلى مستوياتها في 5 أشهر.. أسعار الذهب تتراجع بنسبة 0.37%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الاثنين، بعدما وصلت لأعلى مستوياتها منذ منتصف مايو في نهاية الأسبوع الماضي، وسط ترقب الأسواق صدور بيانات مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الأسبو

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.37% أو ما يعادل 7.30 دولارات إلى 1987.10 دولارًا للأوقية في تمام الساعة 08:44 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.30% إلى 1975.47 دولارًا للأوقية، كما تراجعت عقود الفضة تسليم ديسمبر بنسبة 0.29% إلى 23.44 دولارًا؛ فيما انخفض السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.51% إلى 894.98 دولارًا للأوقية.