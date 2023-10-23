وزير الاستثمار يفتتح منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

افتتح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم، منتدى الاستثمار السعودي – الأوروبي المنعقد في مدينة الرياض، بحضور أصحاب السمو والمعالي والمسؤولين والرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات من المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكثر من 1000 ممثل من القطاع الحكومي والخاص.

ورحب معالي وزير الاستثمار خلال كلمته الافتتاحية، بالحضور في المنتدى، مشيراً إلى ما تشهده المملكة من تحول نوعي وتاريخي، وما تتميز به المملكة بتنوع اقتصادها، وسرعة تحسن بيئة الأعمال وقدراتها التنافسية العالمية.

وأكّد معالي المهندس الفالح، أن الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي مهمة وقوية، حيث استثمرت أكثر من 1300 شركة أوروبية في المملكة، مبيناً وجود استثمارات سعودية مهمة في معظم دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح معاليه، أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في المملكة أظهر نمواً قوياً في عام 2022 مقارنةً بالعام السابق له، وذلك في العديد من القطاعات المختلفة، مبيناً أنه بلغ حجم التجارة بين المملكة والاتحاد الأوروبي 80 مليار يورو في الفترة ذاتها، ما يمثل نموًا سنويًا قدره 30%.

ويستعرض أصحاب السمو والمعالي خلال المنتدى عددًا من الموضوعات منها التحول إلى الطاقة النظيفة، وصناعات الحياد الصفري والموارد الطبيعية في المملكة، والنقل والبنية التحتية، كما سيناقش المشاركون موضوعات التعدين، والتصنيع، وسلاسل الإمداد، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وقطاع الصحة متضمنًا تقديم الخدمات والصناعة والتقنية الحيوية، إضافةً إلى الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

يذكر أن المنتدى سيشهد توقيع عدة اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة بين الجهات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى إقامة ورش عمل لمناقشة مختلف القطاعات.