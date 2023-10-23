الاقتصاد

“أمانة القصيم” تطرح 31 فرصة استثمارية بمدينة بريدة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

طرحت أمانة منطقة القصيم 31 فرصة استثمارية متنوعة بمدينة بريدة أمام المؤسسات وشركات القطاع الخاص، خلال الربع الرابع من العام الجاري 2023.

وأوضحت الأمانة، أن الفرص الاستثمارية شملت: (بوليفارد وأكشاك، وصرافات آلية، وعيادات ونادٍ صحي، ومرافق عامة وأنشطة رياضية وسياحية).

ودعت “أمانة القصيم” الراغبين في الدخول بالمنافسة على الفرصة والاطلاع على مزيد من التفاصيل، بزيارة بوابة الاستثمار البلدي ” فرص”.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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