أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - استقرت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، بداية تعاملات الأسبوع، ليثبت عيار 21 الأكثر مبيعا عند 2440 جنيها، عند نفس المستوى الذي اختتم به تعاملات أمس، وفقا للموقع الإلكتروني للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الشعبة، ثبت سعر جرام عيار 24 مسجلا 2789 جنيها، واستقر سعر جرام عيار 18 عند 2092 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 19520 جنيها، بدون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.

وعالميا، تراجعت أسعار المعدن الأصفر عن ذروة خمسة أشهر التي سجلتها في الجلسة الماضية، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة قبيل بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، وفقا لوكالات.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.16% مسجلا 1978 دولارا للأوقية، كما تراجعت أسعار العقود الآجلة بنسبة 0.32% لتسجل 1988 دولارا للأوقية.