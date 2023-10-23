شكرا لقرائتكم خبر عن «سفلز»: دبي وأبوظبي ضمن المدن الأعلى كلفة لمساحات التخزين عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتلت دبي وأبوظبي المركزين السابع والرابع عشر على التوالي، بناءً على دراسة عالمية أجرتها سَفِلز حول كلف المساحات للتخزين والمستودعات في 52 سوقاً عالمياً على مدى 12 شهراً ضمن برنامجها «إمباكتس». وأظهرت دراسة كلف التخزين العالمية أيضاً، أن إيجارات المستودعات الرئيسية في دبي تبلغ 20.48 دولار للقدم المربعة الواحدة، بينما تصل في أبوظبي إلى 13.36 دولار. ويعد وجودهما على هذه القائمة العالمية، دليلاً على الدور الحاسم الذي تلعبه دولة الإمارات، باعتبارها وجهة إقليمية مهمة في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين واستقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، ومساعيها المستمرة لتعزيز وتنويع مكانتها الاقتصادية والدولية.

وعلى صعيد الأسواق التي خضعت للتحليل في دراسة سَفِلز، يظهر ارتفاع إجمالي الكلف، بما في ذلك الإيجارات ورسوم الخدمات والضرائب، لمساحة التخزين الرئيسية بنسبة 10.1% في الاثني عشر شهراً الماضية حتى يونيو من 2023.

وتم أيضاً تسجيل تباطؤ في وتيرة الزيادات لكلفة العقارات، حيث شهد النصف الأول من عام 2023 زيادة بنسبة 4.4% في إجمالي الكلف، مقارنة بـ5.4% في النصف الثاني من العام الذي سبقه 2022. وجاءت الوتيرة الأبطأ نتيجة ارتفاع معدلات الشواغر من أدنى مستوياتها التاريخية في ظل خلفية اقتصادية ضعيفة، يضاف إلى ذلك توفر المزيد من المساحات المعروضة في السوق.

وواصلت لندن حفاظها على مرتبة الصدارة في كلف التخزين العالمية بقيمة 42 دولاراً للقدم المربعة، وكانت مدعومة بأسس قوية وزيادة في الطلب على وحدات المستودعات الحديثة والعالية الكفاءة. وتلتها لوس أنجلوس في المرتبة الثانية بقيمة 27 دولاراً، ثم سيدني وهونغ كونغ وشمال نيوجيرسي في الولايات المتحدة وطوكيو.

مركز اقتصادي

وقال مايكل فينتون، مدير الشؤون الصناعية واللوجستية في شركة سَفِلز: «لقد أثبتت دبي، إضافة إلى العاصمة أبوظبي على نحو متزايد، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً اقتصادياً ديناميكياً في الشرق الأوسط، كما تتميز بالطلب المتزايد الناجم عن النمو القوي للقطاع غير النفطي والشراكات الاقتصادية المختلفة التي توصلت إليها الدولة. وبالتالي، فإن هذا الوضع يؤكد الحاجة إلى توفير المزيد من المرافق المناسبة في المستقبل».

وأضاف: «إن التصنيف العالي الذي حققته دبي، فضلاً عن دخول أبوظبي إلى قائمة المراكز الخمسة عشر الأولى، يعكس قوة الدولة في هذا القطاع الحيوي، ويظهر قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي، وجاذبيتها العالية في نظر الشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم».

نظرة مستقبلية

قال بول توستيفين، مدير الأبحاث العالمية لدى سَفِلز: لقد سلّط بحثنا الضوء أيضاً على حقيقة مهمة، وهي أنه رغم تباطؤ معدل تصاعد كلفة العقارات، فإن الكلف المرتفعة تظل قائمة. وتواصل الاتجاهات العالمية دفع الطلب على المواقع الرئيسية ومساحات التخزين العالية الكفاءة، ومن هذه العوامل نذكر على سبيل المثال: نقل العمليات التجارية إلى المراكز المهمة أو بالقرب منها، وزيادة نمو التجارة الإلكترونية، والطلب من قبل شركات الصناعات التحويلية. وبات من المرجح أن يؤدي النمو السكاني والاتجاهات الهيكلية إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، الأمر الذي سيقود بدوره إلى زيادة الحاجة إلى المستودعات على المدى البعيد، حتى في المواقع التي تعد الأرخص حالياً.