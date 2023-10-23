شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تتصدر المشهد العالمي في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت دبي حضوراً لافتاً في معرض «آيمكس أمريكا 2023» IMEX America في أمريكا الشمالية من خلال مشاركة فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في الإمارة، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، و18 من الشركاء والعارضين الذين يمثلون العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ومن القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي الرائدة عالمياً في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، لاسيما أن هذا الحدث يكتسب أهمية بالغة كونه من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وشارك إلى جانب مكتب «فعاليات دبي للأعمال» كل من طيران الإمارات، ومدينة إكسبو دبي، ومجموعة من الفنادق والوجهات، وشركات طيران، وشركات إدارة الوجهات، والتي تمثل أبرز مكونات منظومة فعاليات الأعمال في المدينة، حيث حرص ممثلوها على إطلاع الشركاء الدوليين والخبراء ومنظمي الفعاليات على المقومات التي تتمتع بها دبي والعروض التي تقدمها لاستقطاب فعاليات الأعمال إلى المدينة. وقد أثمرت الجهود المشتركة في زيادة الوعي العالمي بدبي، وتقدير مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال الكبرى.

الوجهة الرائدة

ونجح مكتب «فعاليات دبي للأعمال»، ومن خلال الجهود المشتركة مع شركائه بالمدينة في مواصلة جذب أبرز الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض إلى الإمارة؛ وهو ما أسهم في تحقيق نمو في قطاع السياحة وكذلك تعزيز محركات النمو الاقتصادي لترسيخ مكانة دبي وجهة رئيسية لفعاليات الأعمال. وقد تكللت الجهود بفوز دبي الأسبوع الماضي بلقب «الوجهة الرائدة للاجتماعات والمؤتمرات في الشرق الأوسط لعام 2023» من قبل جوائز السفر العالمية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «إن مشاركتنا في معرض «آيمكس أمريكا 2023» مكنتنا من التواصل والالتقاء مع صناع القرار والشركاء الدوليين ومنظمي الفعاليات لإطلاعهم على المقومات الهائلة التي تتمتع بها دبي، وكذلك ما تتميز به من بنية تحتية متطورة، إلى جانب الخبرات التي اكتسبتها في مختلف القطاعات الرئيسية، والاقتصاد المعرفي المتنامي لديها. وقد حققت هذه المشاركة نجاحاً نتيجة الجهود المشتركة لشركائنا في هذا القطاع، والتي نؤكد أهميتها لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. فيما نواصل العمل من أجل زيادة مساهمة قطاع فعاليات الأعمال لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وتطوير المعرفة، وزيادة أعداد الزوار، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرامية إلى جعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية».

وأسهمت مشاركة دبي في المعرض في تمكين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في الاستفادة من الزخم الذي حققته عبر الفوز بعطاءات استضافة فعاليات أعمال مهمة خلال الأشهر الماضية، وكذلك الإشادة الدولية على إمكانات المدينة وقدراتها التنظيمية.

فعاليات

ومن بين الفعاليات والمؤتمرات التي نجحت دبي في الفوز بها: المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لجمعيات الجراحة التجميلية 2024، والمؤتمر والمعرض والجوائز الدولية للقطر والإنقاذ، والمؤتمر العالمي للمعلوماتية الطبية 2027، والمؤتمر العالمي لأولمبياد ISAPS 2027. وعلى صعيد سياحة الحوافز؛ ساهم فوز دبي بعطاءات استضافة رحلات حوافز هيريالايف كوريا، ومؤتمر تيمينوس آند توكن – والتي سيتم تنظيمها العام المقبل، إضافة إلى آرواي ايسان 2025؛ في ترسيخ مكانة الإمارة على خريطة هذا القطاع عالمياً.