شكرا لقرائتكم خبر عن 4.5 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال الربع الثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

حققت التصرفات العقارية في عجمان خلال الربع الثالث من العام الجاري، نمواً قياسياً بنسبة 66.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 وذلك حسب الإحصائيات الواردة في التقرير العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن عدد التصرفات العقارية خلال الربع الثالث من عام 2023 بلغ 3010 بقيمة إجمالية تجاوزت 4.5 مليار درهم فيما بلغ حجم التداول 2.7 مليار درهم من إجمالي 2281 عملية تداول، كما أشار إلى تسجيل 481 عملية رهن بقيمة إجمالية فاقت 1.3 مليار درهم.

وأوضح المهيري أن عقارات عجمان تشهد نشاطاً استثنائياً وتواصل تحقيق معدلات إيجابية، بالنظر إلى ما توفره من خيارات استثمارية متنوعة وتوافد مزيد من المستثمرين، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العقارات بمختلف أنواعها واستخداماتها.

وأشار مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن مشروع «أبراج المدينة» تصدر قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً، متقدماً على كل من مشروعي «مدينة الإمارات» و «عجمان ون»، كما جاء «حي الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من «الزاهية» و«الحليو 2». مؤكداً أن منطقة «النخيل 2» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 136 مليون درهم.