دبي تسلط الضوء على الفرص الواعدة للمُصدرين والمصنّعين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استضافت مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مؤخراً فعالية «ملتقى المُصدرين» تحت شعار «من دبي إلى العالم: ريادة الأسواق العالمية»، والتي وفرت منصة مثالية للتواصل بين القطاعين العام والخاص، وتعريف الشركاء والمستثمرين بشكل أوسع بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وبيئة دبي الداعمة للأعمال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص المتنوعة المتاحة للمُصدرين والمصنّعين من أجل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتم خلال الملتقى التأكيد على أهمية أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في شهر يناير الماضي بهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي على مدار السنوات العشر المقبلة، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وكذلك المكانة المتميزة التي تحتلها دبي وجهة رائدة للأعمال والاستثمار، كما سلط الملتقى الضوء على بيئة الأعمال المزدهرة في دبي، إلى جانب أنظمة التصدير، والعمليات والخدمات.

تعزيز التنافسية

وقال محمد الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: «ينسجم تنظيم ملتقى المُصدرين مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى تعزيز التنافسية في قطاعي التصنيع والتصدير في دبي وتحويل الإمارة إلى مركز مهم للابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي. وتتمثل إحدى الأولويات الرئيسية ضمن هذه الأجندة في توسيع نطاق القيمة المضافة للتصنيع والصادرات من خلال تعزيز أنماط الإنتاج المتقدمة ضمن بيئة مستدامة ورائدة عالمياً وصديقة للأعمال».

وأضاف الكمالي: «وفّر الملتقى منصة أتاحت للمُصدرين والمصنعين التواصل والتعلم واستكشاف العروض والآفاق الجديدة التي توفرها دبي للمُصدرين الباحثين عن أسواق جديدة والمصنعين الراغبين في عقد شراكات استراتيجية، كما قمنا بإنشاء منظومة تدعم وترعى الطموحات التجارية».

مبادرات

وإلى جانب التأكيد على أهمية أجندة دبي الاقتصادية D33، ركز ملتقى المُصدرين على مجموعة من المبادرات المهمة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد بما فيها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب مشروع قطار الاتحاد ومساهمته المتوقعة للارتقاء بالعمليات اللوجستية والربط في المنطقة، وتم التعرف إلى حملة «اصنع في الإمارات»، لتؤكد على التزام الدولة تجاه تعزيز المنتجات المحلية. وقدم الملتقى أيضاً عرضاً يحمل اسم «علي بابا دبي: الاستفادة من فرص التجارة الإلكترونية بين الشركات»، بحضور ممثلين عن مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية وشركة علي بابا للتحدث عن تعاونهما في إنشاء جناح دبي على موقع Alibaba.com وتوفير فرص واعدة لتعزيز التجارة الدولية.

وتضمّن الملتقى جلسة حوارية حول «الحلول التجارية المالية المبتكرة»، والتي قدمت مجموعة من الرؤى والحلول القيمة للمُصدرين الذين يسعون للحصول على دعم مالي من أجل توسيع أعمالهم. فيما أكدت هذه الجلسات والنقاشات حرص دبي على توفير بيئة ملائمة للمُصدرين ورواد الأعمال.