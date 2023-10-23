شكرا لقرائتكم خبر عن «ماي دبي» تضيف شاحنة كهربائية لأسطولها لتعزيز النقل المستدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ماي دبي»، إضافة شاحنة كهربائية لأسطولها للتوصيل، لتصبح بذلك أول شركة مشروبات تتخذ هذه الخطوة النوعية على درب تعزيز الاستدامة. وقامت شركة «أدميرال موبيليتي»، بالتعاون مع مجموعة «فاريزون كوميرشال»، بتسليم الشاحنة الكهربائية ل «ماي دبي» في حفل أقيم في مصنع الشركة.

وتأتي هذه الخطوة الطموحة تماشياً مع هدف «ماي دبي» الرامي إلى الحد من الانبعاثات الكربونية، وفي إطار التزام دولة الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في ظل استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 في شهر نوفمبر المقبل. وتماشياً مع التزامها بدفع عجلة الاستدامة، ستدعم «ماي دبي» مؤتمر الأطراف عبر توفير مياه الشرب في عبوات زجاجية وباستخدام الشاحنة الكهربائية.

يُذكر أن شاحنة النقل الجديدة تعد كهربائيةً بالكامل وتبلغ سعتها 8 طن، وتتضمن شاحن 47 كيلو واط من «أدميرال» ببطارية ذات عمر تشغيلي أطول بنسبة 20%. كما تم في إطار هذه الخطوة تقديم تدريب كامل للسائقين، مع تغطية الخدمات والصيانة والتأمين.

خفض الانبعاثات

وقال أبراهام كاه، الرئيس التنفيذي لشركة «ماي دبي»: «تعد الاستدامة الركيزة الرئيسية لمنهجية عملنا والقوة الدافعة لعملياتنا التشغيلية منذ تأسيس»ماي دبي«. وتجسد شراكتنا مع»أدميرال موبيليتي«و»فاريزون نيو إنيرجي للمركبات التجارية«، التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات في تخفيض بصمة الكربون في قطاع النقل. ونسعى لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، ونسهم بضمان ممارسات أعمال أكثر نظافة بيئياً، من خلال اعتماد المركبات الكهربائية كبديل صديق للبيئة.»

وأضاف كاه: «نفخر بكوننا أول شركة مشروبات في دولة الإمارات تطرح شاحنةً كهربائية ضمن أسطولها للتوصيل، وذلك تماشياً مع استراتيجيتنا للطاقة المتجددة. وسنعتمد على هذه الشاحنة الكهربائية في توصيل عبوات مياه»ماي دبي«خلال مؤتمر الأطراف COP28، حيث سنقدم أجهزة توزيع المياه وعبوات مياه سعة 5 غالون، وزجاجات مياه، ترجمةً لالتزامنا الراسخ بتعزيز العمليات المستدامة في المنطقة.»

من جانبه قال جراهام بريمر، المدير العام لشركة «أدميرال موبيليتي:»تهدف مبادراتنا إلى دعم «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، وتجسد التزامنا بتعزيز النقل الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية. ونأمل من خلال هذه الخطوة أن نشجع الشركات الأخرى على تنفيذ استراتيجيات النقل المستدام، وتسريع عملية الانتقال إلى حلول النقل المستدام. ومن خلال التعاون مع «جيلي فاريزون» سنواصل في أدميرال موبيليتي العمل على تحقيق هدفنا في تطوير وتقديم المركبات الكهربائية الأنسب للظروف المناخية لدول مجلس التعاون الخليجي«.

وقال فان شيانجون، الرئيس التنفيذي لمجموعة»فاريزون نيو إنيرجي للمركبات التجارية«:»يسعدنا أن نتعاون مع «ماي دبي»، إحدى أكثر الشركات دعماً للبيئة في المنطقة، لإرساء معايير جديدة لحلول النقل المستدام. وساهمت «ماي دبي» بفضل حلولها المبتكرة في ترسيخ التزامنا بتعزيز العمليات المستدامة ونتطلّع لتطوير شراكة طويلة ومزدهرة. ويوفّر هذا التعاون لنا فرصة لدعم مؤتمر الأطراف COP28 والذي سيشكّل علامة فارقة ضمن مبادرات الاستدامة التي نطلقها."